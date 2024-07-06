



В Белом доме ответили, будет ли Байден встречаться с Зеленским

Не исключено, что американский лидер Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.



Такой прогноз озвучил представитель администрации президента США на условиях анонимности, комментируя предстоящий саммит НАТО.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"И хотя у президента будет достаточно плотный график, учитывая его обязательства как хозяина саммита, мы работаем над тем, чтобы организовать несколько двусторонних встреч и встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, в том числе с президентом Зеленским", – отметили в Белом доме.



По словам источника, Байден намерен провести мероприятие с участием Зеленского и около 20 союзников и партнеров США.