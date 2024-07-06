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Украина получила от Эстонии новый ЗРК: о чем речь
06.07.2024 15:46 Алина Груднева

Украина получила от Эстонии новый ЗРК: о чем речь

Эстония предоставила Украине новый ЗРК Mistral и ракеты к системам.

Информацию об этом подтвердило эстонское министерство обороны.

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"Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним доставлены в Украину. Давайте и дальше поддерживать борцов за свободу", – сказано в заявлении.

За несколько дней до этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал передачу Украине зенитно-ракетных комплексов в рамках военного пакета помощи. ЗРК имеет радиус действия до шести километров.

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