



Украина получила от Эстонии новый ЗРК: о чем речь

Эстония предоставила Украине новый ЗРК Mistral и ракеты к системам.



Информацию об этом подтвердило эстонское министерство обороны.



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"Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним доставлены в Украину. Давайте и дальше поддерживать борцов за свободу", – сказано в заявлении.



За несколько дней до этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал передачу Украине зенитно-ракетных комплексов в рамках военного пакета помощи. ЗРК имеет радиус действия до шести километров.