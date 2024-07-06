Москва стала посредником между Саудовской Аравией и хуситами, - СМИ
Москва стала посредником между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.
О этом сообщает ливанская газета Al Akhbar, связанная с "Хезболлой".
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По словам журналистов, такое посредничество страны, которая ведет войну против Украины, якобы помогло снизить градус напряженности между враждующими сторонами.
По словам дипломатических источников, РФ помогает поддерживаемой Ираном группировке и Саудовской Аравии на фоне достижения договоренности об обмене йеменского политика Мохаммеда Кахтана на 50 заключенных-хуситов, о чем было объявлено в конце этой недели.