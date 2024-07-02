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Блинкен анонсировал новые меры против Грузии из-за скандального закона
02.07.2024 23:28 Алина Груднева

Блинкен анонсировал новые меры против Грузии из-за скандального закона

Вашингтон намерен принять больше мер в отношении Грузии из-за скандального пророссийского закона об "иноагентах".

Такой анонс сделал госсекретарь США в Институте Брукингса в Вашингтоне.

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Блинкен напомнил, что многие страны демократического мира пообещали принять меры после принятия этого закона.

"И я думаю, что вы, скорее всего, увидите больше таких действий. Считаю, что это явно противоречит европейскому направлению, которое хочет выбрать Грузия, и которое, очевидно, хочет выбрать большинство грузинского народа", - отметил он.

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