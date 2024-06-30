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ЧЕ 2024:  Чудесное воскрешение Англии
30.06.2024 22:12 Мignews

ЧЕ 2024:  Чудесное воскрешение Англии

Англия обыграла в дополнительное время Словакию 2:1. И это после того, как они были в нескольких секундах от поражения . 

Лучшее представление Чемпионата Европы! Сборная Англии ни чем не запомнилась в первых матчах и многие опасались, что их постигнет участь Италии.  

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Первый тайм был очень веселым. Обе команды носились на высоких скоростях от ворот до ворот. Желания у игроков было много, качества в действиях - намного меньше. 

Словакия была чуть интересней в атаке и их защита была немного организованней и меньше ошибалась.  После смешной ошибки в обороне англичан, словаки заслуженно открыли счет. 

Во втором тайме спектакль продолжался. Англичане атакуют, почти забивают и тут же делают ужасные ошибки в защите.  Как словаки не удвоили результат, тоже непонятно.  В этом поединке победить могла люьая команда, но  везет обычно сильнейшим.  

Когда всем казалось, что все закончилось,  на пятой добавленной минуте  Беллингем  сравнивает счет ударом в падении через себя. Это был нокаут для Словакии и одновременно сказочное воскрешение Англии.  

Уже на первой минуте дополнительного времени англичане вышли вперед.  Теперь уже Словакия пыталась  отыграться , но так и не смогла вернуться в бой. Их жалко, но удача сегодня была не на их стороне. 

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