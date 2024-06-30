



ЧЕ 2024: Чудесное воскрешение Англии

Англия обыграла в дополнительное время Словакию 2:1. И это после того, как они были в нескольких секундах от поражения .



Лучшее представление Чемпионата Европы! Сборная Англии ни чем не запомнилась в первых матчах и многие опасались, что их постигнет участь Италии.



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Первый тайм был очень веселым. Обе команды носились на высоких скоростях от ворот до ворот. Желания у игроков было много, качества в действиях - намного меньше.



Словакия была чуть интересней в атаке и их защита была немного организованней и меньше ошибалась. После смешной ошибки в обороне англичан, словаки заслуженно открыли счет.



Во втором тайме спектакль продолжался. Англичане атакуют, почти забивают и тут же делают ужасные ошибки в защите. Как словаки не удвоили результат, тоже непонятно. В этом поединке победить могла люьая команда, но везет обычно сильнейшим.



Когда всем казалось, что все закончилось, на пятой добавленной минуте Беллингем сравнивает счет ударом в падении через себя. Это был нокаут для Словакии и одновременно сказочное воскрешение Англии.



Уже на первой минуте дополнительного времени англичане вышли вперед. Теперь уже Словакия пыталась отыграться , но так и не смогла вернуться в бой. Их жалко, но удача сегодня была не на их стороне.