



Во Франции кандидаты снимаются с выборов, объединяясь против Ле Пен

Французские избиратели ожидают увидеть полный состав участников второго тура парламентских выборов, поскольку десятки кандидатов отказались от участия в выборах, чтобы не дать победить ультраправому Национальному объединению (RN).



У партий есть время до 18:00 (17:00 BST) вечера вторника, чтобы зарегистрировать кандидатов на воскресенье.



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Только после этого станет ясно, сколько левых и центристов отказались от участия в выборах в надежде объединить голоса против RN.



Первый тур в прошлое воскресенье принес большую победу партии Марин Ле Пен, которая вместе с союзниками набрала около 33 % голосов.



На втором месте оказался широкий левый альянс, а на третьем - центристы президента Эммануэля Макрона.



Но шансы Ле Пен на получение абсолютного большинства в 577-местном Национальном собрании были подорваны тактикой блокирования со стороны противников ее партии.



Более чем в половине округов (около 300) в первый тур голосования прошли три кандидата (почти везде их было только два).



Если в этих округах один из двух кандидатов, не являющихся членами RN, отходит в сторону, это увеличивает шансы кандидата от RN на поражение.



К полудню вторника около 200 кандидатов от левых и центристских партий, как предполагается, сделали этот шаг.



