



Россияне поддержали Ле Пен, а та внезапно рассердилась

МИД России поддержало Ле Пен в победном марше на выборах во Франции. Однако, произошел неожиданный поворот. Марин Ле Пен назвала это “вмешательством”.



Министерство иностранных дел РФ обнародовало в соцсети Twitter фотографию улыбающейся Марин Ле Пен.



"Народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и к отказу от диктата Вашингтона и Брюсселя", - написало российское ведомство в подписи к фото.



Но Ле Пен, которая славится своими пророссийскими взглядами, вдруг раскритиковала такую поддержку со стороны русских.



"Я думаю, что это провокация и, кстати, возможно также небольшое вмешательство. Потому что когда вы делаете такой твит, такой показной и такой провокационный, это можно сравнить с вмешательством", - заявила она.

