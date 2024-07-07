В Аденском заливе уничтожены два дрона хуситов
Фрегат Psara уничтожил два беспилотных летательных аппарата в Аденском заливе.
Об этом сообщила военно-морская миссия Европейского Союза для защиты коммерческого судоходства в Красном море.
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Миссия по защите судоходства стартовала в феврале из-за атак йеменских хуситов на корабли.
Поддерживаемая Ираном группировка утверждает, что осуществляет атаки в знак солидарности с палестинцами.