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В Аденском заливе уничтожены два дрона хуситов
07.07.2024 11:23 Алина Груднева

В Аденском заливе уничтожены два дрона хуситов

Фрегат Psara уничтожил два беспилотных летательных аппарата в Аденском заливе.

Об этом сообщила военно-морская миссия Европейского Союза для защиты коммерческого судоходства в Красном море. 

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Миссия по защите судоходства стартовала в феврале из-за атак йеменских хуситов на корабли. 

Поддерживаемая Ираном группировка утверждает, что осуществляет атаки в знак солидарности с палестинцами.

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