Афганистан: Талибы в тюрьме изнасиловали афганскую правозащитницу

Акт изнасилования женщины талибы записали на видео, а потом шантажировали ее записью. Об этом пишет The Guardian. Видеозапись есть в распоряжении редакции. Имя пострадавшей женщины не называется.



Женщина угодила за решетку в Афганистане за участие в митинге против режима талибов. На видеозаписи ее заставляют раздеться, после этого двое мужчин ее насилуют. В какой-то момент один из талибов сказал ей: “Все эти годы тебя трахали американцы, теперь наша очередь”.



Выйдя из тюрьмы, правозащитница смогла уехать из страны. The Guardian пишет, что она продолжила бороться с Талибаном из-за границы, после чего ей и прислали видео с изнасилованием. Талибы угрожают опубликовать запись, если женщина продолжит выступать против их власти в Афганистане.



The Guardian отмечает, что это видео — первое доказательство сексуализированного насилия талибов над афганками. При этом сообщений об изнасилованиях в стране, по данным журналистов, в последнее время становится только больше. Кроме того, в июне спецдокладчик ООН по ситуации в Афганистане Саймон Мэнли заявил, что особенно часто с сексуальным насилием сталкиваются женщины-заключенные .



Талибы полностью захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. С тех пор они проводят в отношении женщин политику “гендерного апартеида”, как называют ее правозащитники. В частности, афганкам запрещено ходить в среднюю школу, работать за деньги, посещать многие общественные пространства и свободно выбирать одежду.