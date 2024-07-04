



Эрдоган прибыл в Астану предупредить Си Цзиньпина

Президент Турции Эрдоган во время визита в Астану на 24-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, встретился с председателем Китая Си Цзиньпином.



Во время официальной встречи Эрдоган предупредил главу КНР о том, что война в Украине и конфликт Израиля с ХАМАС могут распространиться на региональном и глобальном уровнях. Турецкий президент добавил, что международное сообщество должно принять эффективные меры против этого.



