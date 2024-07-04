



Греция: арестованы 7 подозреваемых в поджоге синагоги и израильского отеля

Согласно заявлению полиции, антитеррористическая полиция Греции арестовала семь человек за поджоги израильского отеля и синагоги в центре Афин в этом году.



25-летняя гречанка, двое иранцев 46 и 36 лет и их сообщник-афганец 44 лет были арестованы за совершение теракта 15 мая с применением самодельной зажигательной бомбы в здании, где располагались принадлежащие израильтянам отель и ресторан.



Все четверо обвиняются в поджоге, который потенциально может подвергнуть риску человеческие жизни, а также в нанесении ущерба иностранному имуществу в результате нападения на почве расовой ненависти.



В другом инциденте ,18 июня, 44-летний грек и 26-летний афганец подъехали к синагоге в Афинах на мотоцикле и бросили зажигательную смесь у входа, что привело к пожару, добавляет полиция. Полицейский чиновник сообщил, что 30-летний иранец был арестован как их сообщник.



Чиновник добавил, что все трое обвиняются в поджоге, хранении оружия и грабеже, а также в других правонарушениях.



Полиция изъяла доказательства, включая мобильные телефоны, найденные в жилом доме в Афинах и в тюрьме.



Пятеро из арестованных были задержаны, двое освобождены под стражу в ожидании суда.