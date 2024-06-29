



ЧЕ 2024: Чемпион сложил свои полномочия

В 1/8 финала сборная Швейцарии обыграла Италию 2:0



Никто особо не выделял сборную Швейцарии перед Чемпионатом Европы. Они не очень удачно играли в квалификации и даже подумывали о смене тренера.



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Но на этом турнире они выглядят прекрасно и прибавляют от игре к игре. Так что их поединок в 1/8 финала против Чемпионов Европы 2020 многие считали самым непредсказуемым.



Италия особо себя не проявила в первой части чемпионата и было непонятно, смогут ли они прибавить. Прибавить смогла Швейцария, которая была на голову сильнее и выполняла роль первой скрипки в этом матче.



Они были острее, точнее и организованней. В первом тайме им удалось открыть счет , а первая атака во втором тайме позволила им его удвоить.



У итальянцев ничего не получалось в атаке. Даже когда они бросились вперед всей командой отыгрываться, голевых моментов у ворот швейцарцев не было. Довольна неожиданная, но полностью заслуженная победа. Сборная Швейцарии в четвертьфинале и соперникам придется с ними считаться!

