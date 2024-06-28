Евро-2024: "Болонья" – лучший клуб группового турнира по системе гол+пас
Игроки сенсации прошедшего сезона в Серии А – "Болоньи" по количеству голевых действий, опередили признанных грандов мирового футбола.
"Болонья" неожиданно занята первое место среди представителей всех остальных клубов по системе гол+пас.
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Игроки этой команды забили 2 мяча и отметились пятью голевыми передачами.
Позади остались признанные гранды мирового футбола:
"Бавария" (3+2)
"Барселона" (2+3)
"Боруссия" Дортмунд (3+0)
"Интер" (3+0)