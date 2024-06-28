



Евро-2024: "Болонья" – лучший клуб группового турнира по системе гол+пас

Игроки сенсации прошедшего сезона в Серии А – "Болоньи" по количеству голевых действий, опередили признанных грандов мирового футбола.



"Болонья" неожиданно занята первое место среди представителей всех остальных клубов по системе гол+пас.



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Игроки этой команды забили 2 мяча и отметились пятью голевыми передачами.



Позади остались признанные гранды мирового футбола:



"Бавария" (3+2)

"Барселона" (2+3)

"Боруссия" Дортмунд (3+0)

"Интер" (3+0)

