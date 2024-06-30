



Пятерка лучших танков НАТО

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик обнародовал свой Tier List - пять лучших танков НАТО. И знаете что… на первом месте не то, что вы думаете.



Британский Challenger 2 — 5 место



Танк несет 52 снаряда для своего 120-мм основного орудия L30A1. На нем установлена коаксиальная 7,62-мм цепная пушка L94A1 EX-34, а также 7,62-мм пулемет L37A2 в "командирской башенке" на борту танка. Эта машина оснащена дизельным двигателем Perkins CV-12 мощностью 1200 лошадиных сил, обеспечивающим запас хода в 450 км.



Французский Leclerc — 4 место



Leclerc вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, превосходящим по своим характеристикам американский M1 Abrams или орудие вышеупомянутого британского Challenger-2. Благодаря наличию автомата заряжания этот танк может производить 12 выстрелов в минуту.



Американский M1 Abrams — 3 место



Новейший вариант танка развивает максимальную скорость 67,6 км в час. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, а также 7,62-мм коаксиальным пулеметом M240 и пулеметом M2 калибра .50. Дальность хода составляет 426 км.



Немецкий Leopard 2 — 2 место



Танк имеет 120-мм орудие L55 от Rheinmetall Waffe Munition. Оно обеспечивает значительное увеличение скорострельности, дальности и бронезащиты по сравнению с конкурентами. Основное орудие совместимо со 120-мм боеприпасами и осколочно-фугасными снарядами. Компания Rheinmetall разработала боеприпас LKE 2 DM53 с кинетической энергией, позволяющий Leopard-2 вести огонь на расстояние до 5 км. Двигатель – дизельный MTU MB 873, сопряженный с трансмиссией Renk HSWL 354.



1 место занял… украинский беспилотник.



Вернее не то, чтобы непосредственно украинский беспилотник, а то, как ВСУ научились вести войну против тяжелой брони за миллионы долларов маленькими “мухами” за несколько тысяч долларов, а иногда и дешевле.







