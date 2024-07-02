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Небензя пригрозил Израилю из-за слухов о возможных поставках Patriot Украине
02.07.2024 18:13 Алина Груднева

Небензя пригрозил Израилю из-за слухов о возможных поставках Patriot Украине

Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения о переговорах относительно возможной поставки израильских систем Patriot Украине.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

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Небензя считает, что поставки систем Украине будут иметь "политические последствия".

"Вооружения, кем бы они ни направлялись, Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия", - пригрозил он.

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