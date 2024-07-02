



Антитурецкие демонстрации в Сирии: реакция Анкары

Министерство иностранных дел Турции осудило антитурецкие демонстрации в Сирии.



Во внешнеполитическом ведомстве считают акции протеста провокациями.



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"Неправильно использовать печальные события, произошедшие в Кайсери после преступления, по которому наше государство вело судебное разбирательство в отношении подозреваемого, как основу для каких-то провокаций за пределами наших границ. Усилия и принципиальная позиция Турции в отношении благополучия сирийского народа выше любых провокаций", - сказано в заявлении.



Напомним, что инцидент с предполагаемым сексуальным надругательством над ребенком, из-за которого был задержан сириец, перерос в погром в Кайсери (центральная Турция).



После этого группа сирийцев атаковала машину с турецкими гражданами в районе контрольно-пропускного пункта Баб-эль-Салама в Идлибе.