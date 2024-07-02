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Сирия: Тахрир аш-Шам займется подавлением антитурецких протестов
02.07.2024 18:57 Алина Груднева

Сирия: Тахрир аш-Шам займется подавлением антитурецких протестов

Суннитская исламистская группировка Хайат Тахрир аш-Шам займется подавлением антитурецких акций протеста в Сирии.

Об этом сообщает Сирийский центр за соблюдением прав человека.

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Ожидается, что вечером, 2 июля, группировка направит свои силы в город Африн, что на северо-востоке Сирии.

Они попытаются установить контроль над ситуацией на демонстрациях против турецких войск. 

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