



Сирия: Тахрир аш-Шам займется подавлением антитурецких протестов

Суннитская исламистская группировка Хайат Тахрир аш-Шам займется подавлением антитурецких акций протеста в Сирии.



Об этом сообщает Сирийский центр за соблюдением прав человека.



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Ожидается, что вечером, 2 июля, группировка направит свои силы в город Африн, что на северо-востоке Сирии.



Они попытаются установить контроль над ситуацией на демонстрациях против турецких войск.