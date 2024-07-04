



ВВС стран НАТО провели военные учения в Польше

Военно-воздушные силы стран НАТО провели военные учения на северо-востоке Польши.



Уточняется, что восемь истребителей отработали защиту критических целей от потенциальных атак в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.



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"При поддержке испанского самолета-заправщика A400M четыре испанских пилота F/A-18 из отряда, который в настоящее время возглавляет программу NATO Baltic Air Policing в Шяуляе, Литва, объединились со своими коллегами из итальянского отряда Eurofighter, осуществляющего действия в рамках Air Policing в Мальборке, Польша, для выполнения оборонительных и наступательных полетов на северо-востоке Польши", - сообщили в НАТО.



Полеты контролировались польским центром управления и отчетности. Учения курировал Северный центр объединенных воздушных операций НАТО в Удеме.