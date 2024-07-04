



В Австралии найдены останки девочки, на которую во время купания напал крокодил

В четверг полиция обнаружила останки 12-летней девочки, спустя два дня после того, как она была схвачена крокодилом во время купания в реке в отдаленном районе Северной Австралии. Останки были найдены в речной системе неподалеку от места исчезновения девочки в общине коренного населения Палумпа, к юго-западу от столицы Северной территории Дарвина, сообщила старший сержант полиции Эрика Гибсон.



По словам Гибсон, травмы подтвердили нападение крокодила.



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По ее словам, продолжается работа по отлову крокодила-убийцы. Эти крокодилы территориальны, и убийца, скорее всего, останется в близлежащих водоемах.

