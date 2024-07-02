



Число погибших в давке в Индии возросло до 60 человек

Число погибших в результате давки во вторник на религиозном собрании в северном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 60 человек, сообщил высокопоставленный представитель местной администрации.



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Давка произошла в районе Хатхрас штата Уттар-Прадеш, примерно в 200 километрах к юго-востоку от Нью-Дели. Пострадавшие были госпитализированы в государственную больницу в соседнем округе Этах. Есть опасения, что число погибших еще возрастет.

