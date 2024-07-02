Новости » Происшествия
Число погибших в давке в Индии возросло до 60 человек
02.07.2024 17:59 MIGnews.com

Число погибших в давке в Индии возросло до 60 человек

Число погибших в результате давки во вторник на религиозном собрании в северном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 60 человек, сообщил высокопоставленный представитель местной администрации.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Давка произошла в районе Хатхрас штата Уттар-Прадеш, примерно в 200 километрах к юго-востоку от Нью-Дели. Пострадавшие были госпитализированы в государственную больницу в соседнем округе Этах. Есть опасения, что число погибших еще возрастет.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы