



Как НАТО готовится к возможной победе Трампа, - WSJ раскрывает детали

НАТО готовит ряд мер по долгосрочной поддержки Украины на случае, если на выборах президента США победит Дональд Трамп.



Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



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Уточняется, что НАТО хочет отправить в Украину высокопоставленного чиновника, который будет координировать поставки военной помощи. Также в альянсе хотят сформировать в Висбадене новое командование для координации поставок и обучения бойцов ВСУ.



Операция получила название "НАТО − помощь в сфере безопасности и обучения для Украины". В ней, как ожидается, будут задействованы около 700 американских военных и других стран Североатлантического Альянса.



"Даже если США сократят или прекратят поддержку этих усилий, они не исчезнут", - пояснил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.