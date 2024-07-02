



Украина и Венгрия готовят соглашение, которое решит разногласия между странами

Обе страны планируют подписать двустороннее соглашение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.



"Мы пытаемся закрыть все предыдущие споры и сконцентрировать внимание на будущем. Мы хотим наладить отношения между нашими странами. Мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими нашими соседними странами", - сказал Орбан.



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Он отметил, что Венгрия намерена участвовать в будущей модернизации экономики Украины с учетом своих возможностей.



В свою очередь, Владимир Зеленский сказал, что документ, который решит разногласия между Украиной и Венгрией, может быть основан на зеркальном подходе.



"В целом содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши взаимоотношения, может быть основан на зеркальном подходе к двусторонним отношениям между Украиной и Венгрией, который позволит нашим народам пользоваться всеми благами единства", - сказал он.

