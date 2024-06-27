



ЧЕ-2024: Браво, Грузия

Результат этого матча не имел большого значения для Португалии, но они явно недооценила соперника. Или дала фору в начале матча. Замена 8 игроков основного состава и грубая ошибка защитника уже на 2 минуте, приведшая к голу. А дальше начался обстрел ворот сборной Грузии. Не уверен, что грузины вообще переходили половину поля в первом тайме. Только неточности в нападении и отличная игра вратаря Грузии не позволила Португалии сравнять счет до перерыва. Обычно, отлично комбинирующая команда, пыталась забить исключительно дальними ударами. И Португалии, и Грузии было над чем задуматься в перерыве. Первыми работу над ошибками показали грузины. В начале второго тайма они провели несколько острых атак, вновь заставили ошибиться защитника и заработали пенальти. 2:0 в пользу Грузии, кто бы мог предположить такое развитие событий. Португалия вместе с Рональду так и не пришла в себя до конца матча.



Играть против Турции в Германии очень сложно. Болельщики создают иллюзию домашнего матча и эта энергия передается игрокам на поле. Сборная Турции больше владела мячом, больше атаковала , но голевые моменты создавали чехи. Редкие, но меткие контратаки заставляли врасплох защиту соперника. В начале второго тайма Турция еще больше усилили давление и заслуженно добились успеха. Но чехи не собирались сдаваться и через 15 минут сравняли счет. Им нужен был еще один гол. Но забили в концовке как раз турки.



Сборная Чехии отправляется домой. А Грузия попадает на Испанию в 1/8 финала.