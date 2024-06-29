



Подросток чудом пережил нападение акулы

Подросток Бейн Браун из Западной Вирджинии чудом пережил нападение акулы, когда отдыхал с семьей в Северной Каролине.



По данным People, 14-летний американец травмирован как физически, так и морально.



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Парень плавал недалеко от берега с другом, когда напала акула. Хищник укусил Бейна за лодыжку.



"Это очень травмирует и пугает. Я не знал, что меня укусило. Я просто почувствовал это и быстро поплыл. Я громко кричал. Бабушка взяла меня за руку, а я думал: "Все будет плохо". Думал, что потеряю ногу", - вспомнил подросток.



По словам Брауна, он чуть не потерял сознание. Уже на берегу он лег и начал кричать от боли. Подросток перенес операцию по восстановлению сухожилий на голени. Теперь мальчик восстанавливается в больнице.