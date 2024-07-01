



Круизный лайнер врезался в мост над Дунаем

В Германии круизный лайнер, который направлялся в Пассау, врезался в железнодорожный мост над Дунаем.



Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на сообщение полиции.



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Инцидент произошел вечером, 30 июня. Лайнер врезался в железнодорожный мост Швабельвайзер в Регенсбурге. По предварительным данным, это случилось из-за того, что рубка была опущена не до конца.



К счастью, обошлось без пострадавших. Судно отправлено в док на ремонт, а мост был перекрыт на несколько часов. По оценке, железнодорожной конструкции нанесен ущерб на 20 тысяч евро, а судну - на 50 тысяч евро.