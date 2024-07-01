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По меньшей мере девять человек погибли в Сеуле, когда машина врезалась в толпу
01.07.2024 23:30 MIGnews.com

По меньшей мере девять человек погибли в Сеуле, когда машина врезалась в толпу

По данным полиции, автомобиль врезался в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек в столице Южной Кореи Сеуле.

Как сообщило информационное агентство Yonhap, мужчина, предположительно лет 60-ти, въехал на автомобиле в пешеходов, ожидающих на остановке.

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Еще как минимум четыре человека госпитализированы.

Полиция заявляет, что расследует инцидент, но предупреждает, что число жертв может увеличиться.

По данным местных СМИ, машина ехала в неправильном направлении и врезалась в два других автомобиля, прежде чем наехала на пешеходов.
 

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