



По меньшей мере девять человек погибли в Сеуле, когда машина врезалась в толпу

По данным полиции, автомобиль врезался в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек в столице Южной Кореи Сеуле.



Как сообщило информационное агентство Yonhap, мужчина, предположительно лет 60-ти, въехал на автомобиле в пешеходов, ожидающих на остановке.



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Еще как минимум четыре человека госпитализированы.



Полиция заявляет, что расследует инцидент, но предупреждает, что число жертв может увеличиться.



По данным местных СМИ, машина ехала в неправильном направлении и врезалась в два других автомобиля, прежде чем наехала на пешеходов.

