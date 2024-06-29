



Более 30 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Кении

По меньшей мере 30 человек погибли в ходе протестов в Кении на этой неделе, вызванных стремлением правительства существенно повысить налоги в восточноафриканской стране, сообщает Azernews со ссылкой на Human Rights Watch.



"Кенийские силы безопасности открыли огонь прямо по толпам протестующих во вторник, 25 июня 2024 года, включая тех, кто убегал", - говорится в заявлении НПО.



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"Хотя точное число погибших в Найроби и других городах не подтверждено, Human Rights Watch установила, что в этот день было убито не менее 30 человек, основываясь на показаниях свидетелей, общедоступной информации, данных больниц и моргов в Найроби, а также рассказах очевидцев", - говорится в заявлении.

