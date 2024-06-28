Евро-2024: Серия А и Бундеслига – лидеры по числу бомбардиров
Всего, в рамках группового турнира Чемпионата Европы по футболу, был забит 81 мяч.
Больше всего отличились представители итальянской Серии А и германской Бундеслиги. Они забили по 13 мячей.
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3-4 места разделили английская Премьер-лига и испанская Ла-Лига. Представители клубов этих лиг отличились по 10 раз.
Замыкает шестерку лидеров французская Лига 1 и турецкая Суперлига. Игроки команд данных лиг забили по 6 мячей.