



Первый тур выборов во Франции: победа Марин Ле Пен

Во Франции завершился первый тур досрочных парламентских выборов.



Представлены первые результаты экзит-полов.



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В первом туре по прогнозам побеждает ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она получает 34,5%.



Ультралевый "Народный фронт" занимает второе место - 28,5-29,1% голосов.



Партия президента Франции Эммануэля Макрона занимает третье место - 20,5-21,5% голосов.



Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент 9 июня и назначил внеочередные выборы в законодательные органы на 30 июня и 7 июля после того, как Национальное объединение победило его центристский альянс на европейских выборах.



Выборы за 577 мест в нижней палате Национального собрания проходят в два тура. Расстановка сил в новом парламенте станет ясна после второго тура 7 июля.



По данным опроса Ipsos Talan, уровень явки в континентальной части Франции составил 65,5%, что значительно выше, чем 47,5%, зафиксированных в 2022 году.

