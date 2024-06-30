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Первый тур выборов во Франции: победа Марин Ле Пен
30.06.2024 21:24 Алина Груднева

Первый тур выборов во Франции: победа Марин Ле Пен

Во Франции завершился первый тур досрочных парламентских выборов.

Представлены первые результаты экзит-полов.

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В первом туре по прогнозам побеждает ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она получает 34,5%.

Ультралевый "Народный фронт" занимает второе место -  28,5-29,1% голосов. 

Партия президента Франции Эммануэля Макрона занимает третье место - 20,5-21,5% голосов.

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент 9 июня и назначил внеочередные выборы в законодательные органы на 30 июня и 7 июля после того, как Национальное объединение победило его центристский альянс на европейских выборах.

Выборы за 577 мест в нижней палате Национального собрания проходят в два тура. Расстановка сил в  новом парламенте станет ясна после второго тура 7 июля.

По данным опроса Ipsos Talan, уровень явки в континентальной части Франции составил 65,5%, что значительно выше, чем 47,5%, зафиксированных в 2022 году. 
 

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