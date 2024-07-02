



Иран поддержит "Хезболлу" всеми средствами, если начнется война

Высший советник Верховного лидера Ирана заявил, что Исламская Республика и ее доверенные лица поддержат "Хезболлу" "всеми средствами", если Израиль начнет войну в Ливане, сообщает Financial Times.



Подчеркивая, что Иран не заинтересован в войне, Камаль Харрази, советник Али Хаменеи по международным делам, предупреждает, что "существует вероятность распространения войны на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. "В такой ситуации у нас не будет другого выбора, кроме как поддержать "Хезболлу" всеми средствами".



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Он отмечает, что такая война не отвечает интересам ни Ирана, ни США.



Второй иранский чиновник сообщил британской газете, что Иран вряд ли нападет на Израиль напрямую, вместо этого он будет опираться на вооруженные прокси-группы.



В пятницу миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль начнет "полномасштабную военную агрессию" в Ливане против "Хезболлы", то "начнется уничтожающая война".

