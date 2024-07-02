



Онкобольная Кейт Миддлтон может вновь появиться на публике

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин может во второй раз за последнее время появиться на публике.



По данным Harperʼs Bazaar, появление Кейт Миддлтон ожидается на теннисном турнире Уимблдон-2024.



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Супруга принца Уильяма является постоянной гостьей турнира, который проходит в Лондоне. Во дворце пока что не подтвердили информацию о том, появится ли она на мероприятии в этом году, однако поклонники ожидают ее выхода в свет.



"Мы надеемся, что принцесса Уэльская сможет вручить трофеи как патрон клуба, но ее здоровье и выздоровление является приоритетом", — сообщила председатель All England Club Дебби Джеванс в комментарии The Telegraph.