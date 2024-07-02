Новости » Life Style
Онкобольная Кейт Миддлтон может вновь появиться на публике
02.07.2024 16:13 Алина Груднева

Онкобольная Кейт Миддлтон может вновь появиться на публике

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин может во второй раз за последнее время появиться на публике.

По данным Harperʼs Bazaar, появление Кейт Миддлтон ожидается на теннисном турнире Уимблдон-2024. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Супруга принца Уильяма является постоянной гостьей турнира, который проходит в Лондоне. Во дворце пока что не подтвердили информацию о том, появится ли она на мероприятии в этом году, однако поклонники ожидают ее выхода в свет.

"Мы надеемся, что принцесса Уэльская сможет вручить трофеи как патрон клуба, но ее здоровье и выздоровление является приоритетом", — сообщила председатель All England Club Дебби Джеванс в комментарии The Telegraph.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы