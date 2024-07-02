



Ураган "Берил" усилился до 5-й категории

Ураган "Берил" усилился до 5-й категории, пройдя через острова в юго-восточной части Карибского бассейна.



В понедельник "Берил" сорвал двери, окна и крыши в домах на юго-востоке Карибского бассейна после того, как вышел на берег острова Карриаку в Гренаде в качестве самого раннего урагана 4-й категории в Атлантике, чему способствовали рекордно теплые воды.



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Премьер-министр Гренады Дикон Митчелл заявил в понедельник, что один человек погиб, а власти не смогли оценить ситуацию на островах Карриаку и Петит-Мартиника. Поступали первые сообщения о серьезных разрушениях, но связь в основном не работала.



В конце понедельника "Берил" усилился до 260 км/ч.



Берил" находился примерно в 825 км к востоко-юго-востоку от Исла-Беата в Доминиканской Республике и двигается в западно-северо-западном направлении со скоростью 33 км/ч. По прогнозам, в среду он должен пройти рядом с Ямайкой.

