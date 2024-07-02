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Украинские пилоты уничтожили склад боеприпасов в Крыму
02.07.2024 15:55 Mignews

Украинские пилоты уничтожили склад боеприпасов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму зафиксировано попадание в склад боеприпасов, успешный удар по которому нанесли Воздушных сил ВСУ. 

Эту информацию подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram-канале во вторник, 2 июля.

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"1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", – написал он и не без иронии заметил, что "уничтоженная пропагандой врага украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи и наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, а также уничтожать военные объекты в глубоком тылу противника".

 

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