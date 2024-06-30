



Министр обороны Швеции: Путин осознает, что проиграет

Министр обороны Швеции Пол Юнсон считает, что Владимир Путин осознает неизбежное поражение в войне против Украины.



Соответствующее мнение он выразил в интервью немецкому таблоиду Bild.



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"Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически. Как в ЕС, так и в НАТО. Мы это видим, и я считаю, что Украина в настоящее время является защитным щитом от российской военной экспансии", - отметил Юнсон.



Глава шведского оборонного ведомства уверен, что угроза против европейских стран возрастет, если "этот щит падет". Он также считает, что с такой угрозой столкнутся, в первую очередь, Грузия и Молдова.