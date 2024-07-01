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В Петербурге антивоенная кандидат в губернаторы не набрала и 6 тысяч голосов
01.07.2024 00:30 MIGnews.com

В Петербурге антивоенная кандидат в губернаторы не набрала и 6 тысяч голосов

Реальная картина падения российского общества страшна. Мир наблюдает чудовищного масштаба отрицательную селекцию. 

По данным, указанным в Википедии, население Санкт-Петербурга на 2024 год исчисляется 5 597 763 человек.

Для того, чтобы иметь возможность баллотироваться в губернаторы северной столицы, блокаднице с антивоенной политической позицией Людмиле Васильевой нужно было собрать всего 70 000 голосов. Согласитесь, в соотношении с населением Петербурга - капля в море. Но капля реальности оказалась еще меньше требуемой каплей из моря. Всего удалось собрать 5,5 тысяч голосов за кандидата против войны.

“Опытным путем мы установили, сколько подписей может собрать с нуля действительно независимый кандидат на губернаторский пост, благодаря безвозмездной медийной поддержке и без каких-либо спонсоров, кроме неравнодушных граждан”,  — говорится в телеграм-канале команды Васильевой.

В штабе также перечислили проблемы, с которыми блокадница столкнулась во время кампании: противодействие полиции, нежелание городских СМИ освещать деятельность Васильевой и  закон о губернаторских выборах, “сверстанный так, чтобы не допустить ни одного независимого кандидата”.

Людмила Васильева и ее команда не собираются сдаваться и планируют продолжать свою деятельность.
 

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