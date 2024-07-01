



В Петербурге антивоенная кандидат в губернаторы не набрала и 6 тысяч голосов

Реальная картина падения российского общества страшна. Мир наблюдает чудовищного масштаба отрицательную селекцию.



По данным, указанным в Википедии, население Санкт-Петербурга на 2024 год исчисляется 5 597 763 человек.



Для того, чтобы иметь возможность баллотироваться в губернаторы северной столицы, блокаднице с антивоенной политической позицией Людмиле Васильевой нужно было собрать всего 70 000 голосов. Согласитесь, в соотношении с населением Петербурга - капля в море. Но капля реальности оказалась еще меньше требуемой каплей из моря. Всего удалось собрать 5,5 тысяч голосов за кандидата против войны.



“Опытным путем мы установили, сколько подписей может собрать с нуля действительно независимый кандидат на губернаторский пост, благодаря безвозмездной медийной поддержке и без каких-либо спонсоров, кроме неравнодушных граждан”, — говорится в телеграм-канале команды Васильевой.



В штабе также перечислили проблемы, с которыми блокадница столкнулась во время кампании: противодействие полиции, нежелание городских СМИ освещать деятельность Васильевой и закон о губернаторских выборах, “сверстанный так, чтобы не допустить ни одного независимого кандидата”.



Людмила Васильева и ее команда не собираются сдаваться и планируют продолжать свою деятельность.

