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Пока Орбан поехал в Киев, Сийярто поговорил с Лавровым
02.07.2024 20:02 Алина Груднева

Пока Орбан поехал в Киев, Сийярто поговорил с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, когда венгерский премьер Виктор Орбан встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным МИД РФ, стороны оценили уровень диалога между двумя странами.

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"Они подчеркнули необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств, проживающих в стране. Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", – сообщили в МИД РФ.

Напомним, что Орбан во время встречи с Зеленским предложил "прекратить огонь" на фронте перед началом мирных переговоров.
 

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