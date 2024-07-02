



Орбан в Киеве предложил Зеленскому прекратить огонь

Война в Украине "очень интенсивно" влияет и на безопасность всей Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь на фронте перед началом мирных переговоров.



Такое предложение венгерский премьер выдвинул во время совместной пресс-конференции с главой украинского государства в рамках первого за 12 лет визита в Украину.



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При этом Орбан заверил, что очень высоко ценит все мирные инициативы Зеленского, но они требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены.



"И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и потом продолжить, начать переговоры", – сказал Орбан, выразив мнение, что как раз прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров.



"Я это рассказал президенту, и я благодарен президенту за откровенное мнение по этому вопросу", – добавил венгерский премьер.



Как сообщал Mignews.ua, накануне визита в Киев Виктор Орбан заявил, что во время его визита в Украину будут сделаны первые шаги для содействия миру. В Офисе президента анонсировали, что у Зеленского и Орбана состоится важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве и Формуле мира.