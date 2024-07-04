



Первый член парламента Германии, родившийся в Африке, уходит из политики

Карамба Диаби говорит, что расистские угрозы "не являются основной причиной" его решения



Первый член парламента Германии африканского происхождения объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих федеральных выборах в 2025 году, спустя всего несколько недель после того, как получил угрозу смерти.



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62-летний Карамба Диаби заявил, что расистские угрозы "не были главной причиной" его решения. Он просто хотел проводить больше времени со своей семьей и освободить место для более молодых политиков.



"После нескольких месяцев размышлений и взвешиваний я, посоветовавшись с семьей, пришел к решению не баллотироваться в Бундестаг", - написал он в письме своим коллегам по партии, сообщает Германское агентство печати.



"Я оглядываюсь на 11 насыщенных и успешных лет работы в федеральной политике. После трех законодательных периодов пришло время освободить место для следующего политического поколения и исследовать новые пути".



Диаби, член левоцентристской партии социал-демократов, представляющий Галле с 2013 года, за эти годы пережил множество расистских нападений и угроз, в том числе несколько нападений на его офис.

