



Telegram ввел новые полезные функции

Популярный мессенджер Telegram ввел новые полезные для пользователей функции.



На сайте указывается, что теперь доступны монетизация каналов с помощью платных медиафайлов, поиск историй по хештегам и местоположению, а также панель мини-приложений.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Теперь мини-приложения можно сворачивать в панель в нижней части экрана. Авторы могут получать "звезды", публикуя в своих каналах платные фотографии и видеозаписи. Нажатие на хештег в любом чате позволяет увидеть результаты поиска по этому тегу в ваших чатах и публичных каналах", - сказано в сообщении.



Уточняется, что так же, как и в случае с хештегами, нажатие на геометку теперь позволит просмотреть публичные истории из того же места.