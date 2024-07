Робот-супервайзер совершил первый в мире "робосуицид"

В Южной Корее первый в мире робот от американской компании Bear Robotics совершил "робосуицид".



По данным Interesting Engineering, робот-супервайзер, занимавшийся курьерскими задачами и документооборотом сбросился с двухметровой лестницы в городском совете Куми.



По словам очевидцев, он начал крутиться на одном месте, после чего спрыгнул с двухметровой высоты. Эксперты пытаются узнать, из-за чего робот продемонстрировал столь странное поведение.



Специалисты склоняются к версии, что речь идет о технической неисправности, хотя многие уже поговаривают, будто у робота был "эмоциональный срыв" на фоне стресса из-за работы. "Суицидник" считался образцовым сотрудником. У него даже было удостоверение государственного служащего.



