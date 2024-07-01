



Еврокомиссия обвинила Meta в нарушениях: чем это грозит компании

Еврокомиссия обвинила Meta в нарушении Закона о цифровых рынках в ЕС.



Причиной послужила рекламная модель компании - "плати или соглашайся".



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Meta предлагает пользователям Facebook и Instagram платить до почти 13 евро к месяц, чтобы пользоваться соцсетями без рекламы.



"Этот бинарный выбор заставляет пользователей давать согласие на (использование) их персональных данных и не предоставляет им менее персонализированную, но эквивалентную версию социальных сетей Meta", - пояснили в Еврокомиссии.



В отчете указано, что компания таким образом не позволяет пользователям реализовать свое право на свободное согласие на комбинирование их персональных данных. Meta необходимо предоставить свой ответ после изучения выводов комиссии. Расследование продолжится до следующего года. Если выводы в Европе подтвердятся, компанию могут оштрафовать на миллиарды евро. Штраф будет эквивалентен 10% ее глобального годового дохода. В случае повторного нарушения - до 20% дохода.