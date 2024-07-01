



Полярники показали китов-"шпионов"

Полярники на станции "Академик Вернадский" засняли, как шпионят киты в Антарктике.



Соответствующее видео представил Национальный антарктический научный центр.



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Млекопитающие решили понаблюдать за учеными, пока те находились в лодке.



"Такой тип их поведения называется spyhopping - шпионаж. В этот момент кит размещается в воде вертикально или немного под углом, поднимая над поверхностью голову и глаза. Перед тем, как погрузиться назад в океан, животное может развернуться на 90-180 градусов. Длина их горбов составляет около 15 метров, а голова занимает четверть их тела", - пояснили полярники.



Ученые пояснили, что подобное поведение помогает получать информацию о том, что происходит вокруг. Косатки, к примеру, когда охотятся, высматривают на льдинах тюленей и пингвинов.

