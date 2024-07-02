



В РФ Невзорова и его жену признали "экстремистами"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал публициста Александра Невзорова и его супругу Лидию "экстремистским объединением".



Соответствующее решение было вынесено 2 июля.



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Административный иск на них был подан в суд прокуратурой.



В России запретили деятельность Невзорова и его жены, а объекты их недвижимости "национализировали". В частности, в доход государства обращены три их земельных участков, здание, жилой дом, ТС Хюндай и 25% долей уставного капитала ООО "Питер-Технопроект- Новые ресурсы".



"Прокуратура уже в течение года безуспешно пытается изъять у Невзоровых землю по гражданским искам. Вероятно, Невзоровы - первые ласточки. Механизм на них будет отработан и запущен в серию", - пояснил юрист Алексей Прянишников.