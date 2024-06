В американском штате Невада посреди пустыни вырос очередной загадочный монолит.



Ранее подобные объекты неоднократно встречали в разных странах мира.



Например, в 2020 году загадочный монолит появился, а потом исчез в пустыне штата Юта. Позже его видели в Румынии, Австралии, Великобритании и других странах.



Высота таинственного объекта - около трех метров. Ученые до сих пор ломают голову над тем, откуда берутся эти монолиты и куда позже исчезают. Было предположение, что кто-то специально устанавливает объект, хотя видимых признаков или каких-либо маркировок никто до сих пор не обнаружил.

Another mysterious, reflective monolith has popped up in the US, this time in northern Colorado. pic.twitter.com/AcjEcf1AHZ

Big question in #Bellvue, just west of Fort Collins, who put this monolith up on a hill?! The owners of the land say they have no clue how this got here, but they’re amused by the attention @DenverChannel pic.twitter.com/veq9OphtIS