



Астронавты NASA застряли на МКС из-за аварии

Астронавты NASA, которые должны были вернуться на Землю 26 июня, останутся на МКС из-за аварии.



По данным издания Space, космический корабль Starliner останется состыкованным с Международной космической станцией как минимум до 2 июля.



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В частности, во время полета вышли из строя пять двигателей, а также была зафиксирована утечка гелия. Прежде чем астронавты отправятся домой, необходимо убедиться, что полет будет безопасным.



Четыре двигателя уже починены. Проводятся технические проверки и ведется подготовка капсулы Starliner на случай чрезвычайных ситуаций.