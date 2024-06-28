



Соратник Байдена призывает его выйти из предвыборной гонки

Обозреватель New York Times Томас Фридман, соратник президента США Джо Байдена, считает, что действующий президент должен быть заменен в качестве кандидата на ноябрьских выборах, что усугубляет неудачное выступление демократа в дебатах с Дональдом Трампом.



В статье под заголовком "Президент Байден - мой друг. Он должен сойти с дистанции", Фридман пишет, что дебаты "заставили меня плакать. Я не помню более душераздирающего момента в американской политике за всю свою жизнь".



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Фридман поддерживает тесные связи с офисом Байдена и часто публично передавал послания президента, которые тот предпочитал не передавать официально.

