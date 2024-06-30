



Избиратели все больше сомневаются в Байдене, - опрос

После провальных дебатов с Дональдом Трампом, все больше американских избирателей сомневаются в способности Джо Байдена управлять страной.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного телеканалом CBS.



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Если за три недели до дебатов 35% избирателей считали, что умственные и когнитивные способности позволят Байдену управлять страной, то теперь так думают лишь 27% респондентов.



54% демократов считают, что Байдену стоит баллотироваться на предстоящих выборах. В феврале такое мнение выражали 64% респондентов. В целом, 86% американцев считают, что ему стоит отказаться от участия в выборах ввиду его возраста.