



Байден: решение Верховного суда превратит президентов в королей

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда относительно президентской неприкосновенности.



По его словам, это создало "опасный прецедент".



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Байден подчеркнул, что, таким образом, его соперник Дональд Трамп вряд ли теперь предстанет перед судом за вмешательство в результаты предыдущих выборов. Он считает, что решение Верховного суда может превратить президентов США "в королей".



"Эта нация была основана на принципе, что в Америке нет королей. Каждый из нас равен перед законом. Никто не стоит над законом. Даже президент США. Это опасный прецедент, потому что власть президента больше не будет ограничена законом. Единственные ограничения будут устанавливаться самим президентом", - предупредил он.