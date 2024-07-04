



Ураган "Берил" пронесся над Ямайкой, погибли по меньшей мере семь человек

Ураган "Берил" пронесся в среду над Ямайкой, принеся с собой свирепые ветры и проливные дожди. Погибли по меньшей мере семь человек и нанесен значительный ущерб юго-восточным районам Карибского бассейна.



Национальный центр США по ураганам сообщил, что овал "Берилла" "задевает южное побережье Ямайки".



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Дождь с ветром хлестал по острову несколько часов, пока жители не прислушались к призыву властей укрыться в укрытиях до окончания урагана. В большей части столицы отключилось электричество.



Премьер-министр Эндрю Холнесс заявил в среду днем, что около 500 человек были размещены в убежищах.



К вечеру он заявил, что Ямайка еще не увидела "худшего из того, что может произойти".



"Мы можем сделать столько, сколько в наших силах, насколько это возможно, а остальное оставим в руках Божьих", - сказал Холнесс.



По данным правительственной информационной службы, несколько дорог во внутренних населенных пунктах страны пострадали от поваленных деревьев и столбов электропередач, а некоторые населенные пункты в северной части остались без электричества.



По прогнозам Национального центра ураганов США, "Берил" немного ослабнет в ближайшие день-два, но все еще будет иметь значительную силу, когда пройдет вблизи Каймановых островов в четверг и выйдет на мексиканский полуостров Юкатан в конце четверга или в пятницу.

