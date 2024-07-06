



"Главный болельщик": Эрдоган отправился на футбол

Сегодня, в рамках 1/4 финала Евро-2024 в Берлине сыграют сборные Голландии и Турции. Главным зрителем этого поединка обещает быть президент Турции – Реджеп Эрдоган.



Он специально отказался от посещения саммита в Азербайджане, чтобы присутствовать на данном поединке.



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СМИ сообщают, что Эрдоган также хочет поддержать главного героя поединка 1/8 финала, бывшего игрока туринского "Ювентуса", великолепного и жесткого защитника Мериха Демираля. Который в той игре забил дубль и позволил туркам выйти в четвертьфинал. Тогда Демираль подвергся критике за то, что во время празднования показал знак "волчий салют", который скорее напоминает жесты публики во время концертов групп "хеви-металл", но, тем не менее, запрещен во многих странах.



Интересно, что турецкая сборная пока что уверенно идет по турнирной дистанции. И "главный болельщик" к ним пока не прилетал. На трибунах и в городе будет явный паритет. В Германии очень много этнических турков, а до границы с Нидерландами, не так далеко.



Игра состоится в 22:00. Это будет последний поединок 1/4 финала Евро-2024.

